Öz yeğeniyle uygunsuz ilişkisi ifşa olan Murat Başoğlu saldırıya uğradı! İlişiği kesildi

Başoğlu'nun yeğeni büyük tepki çeken fotoğraflarla ilgili deniz dalgalı olduğu için yanaştıkları koyda, alkollü olan amcasının teknenin üst kısmında kendisini öptüğünü, basında yer alan fotoğraflardaki kişinin kendisi olduğunu söylemişti.