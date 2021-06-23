AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıyı kınadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıyı kınadı.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın şoförünün aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darp edildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İHA muhabiri Mustafa Uslu’ya yapılan saldırıyı kınarken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İHA Muhabiri Mustafa Uslu’ya yapılan barbarca saldırıyı kınıyoruz. Mustafa Uslu’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.