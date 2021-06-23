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İstanbul'da kan donduran cinayet! Genç kadın ölmeden önce son kez...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da sokakta kız arkadaşıyla birlikte yürüyen Gökhan Denli, silahlı saldırıya uğradı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi’de meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil içerisinde gelen şüpheliler sokakta yürüyen Gökhan Denli'ye saldırdı. Önce bıçaklanan Denli, ardından kurşun yağmuruna tutuldu. Denliyi öldüren zanlılar, kız arkadaşını da arabaya bindirerek olay yerinden kaçırdı.

Genç kadın da kısa süre sonra öldürülerek yolun kenarına atıldı. Genç kadının darp edilerek arabaya bindirildiği anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cinayetin yaşandığı bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan saldırganların yakalanması için çalışıyor.

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