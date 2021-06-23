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150 kişiden oluşan ekip Bursa'da onu arıyordu! Ormanlık alanda cesedi bulundu

150 kişiden oluşan ekip Bursa'da onu arıyordu! Ormanlık alanda cesedi bulundu

BURSA'da bir süredir kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan'ın ormanlık alanda cesedi bulundu.

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 Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan ve dün akşama doğru haber alınamadığı ihbarı yapılan Hüseyin Beyhan'ı (28) arayan ekipler, bu yerleşim birimine 500 metre uzaklıkta ormanlık alanda cansız bedenini buldu.

İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan gencin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarmaya dün akşam kayıp ihbarında bulunulması üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, Yıldırım Belediyesi, ANDA Arama Kurtarma, Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) ile İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edilmişti. Bölgede genci gören mahalle sakinlerinin ifadelerine göre yaklaşık 150 kişiden oluşan ekipler tarafından termal drone ile arama çalışması başlatılmıştı.

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