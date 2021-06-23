Kısa çalışma ödeneği prim günü dışarıdan ödenebilir mi? Emeklilik bekleyenlere kötü haber

SGK primlerinin kısa çalışma ödeneği uygulaması nedeniyle düzensiz ödenmesi emeklilik için prim gün sayısı doldurmak isteyenleri telaşlandırdı.

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Pandemi nedeniyle kısa çalışma ödeneğine geçilmesiyle prim gün sayılarında düzensizlik hakim oldu. Emeklilik bekleyenler, prim günü bekleyenler en çok bunu merak ediyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan bir okurunun "Kısa çalışma ödeneğini prim gün sayısı olarak dışarıdan ödebilir miyim?" sorusuna cevap verdi.

Kısa çalışma ödeneğinde emeklilik primleri, bir başka ifadeyle de malullük, yaşlılık, ölüm primleri yatmıyor. Çalışanın emeklilik için prim gün sayısı sorunu yoksa, prim gün sayısı fazlaysa, emeklilik için yaşı bekliyorsa kısa çalışma ödeneğinde eksik prim yatması sorun olmaz.

Borçlanarak ödeme imkanı yok

Ama çalışanın emeklilik için yaşı tutuyorsa, prim gün sayısı eksikse kısa çalışma ödeneği süresi sorun olur, çalışanın emekli olma süresi uzar. İş kanunu, kısa çalışma ödeneği süresince ödenmeyen primler için çalışanlara bu primleri borçlanarak ödeme imkânı tanımıyor.