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İstanbul'da karikatüristin sır ölümü! Otel odasındaki düzeneği görenler şaştı kaldı

İstanbul'da karikatüristin sır ölümü! Otel odasındaki düzeneği görenler şaştı kaldı

31 yaşındaki karikatürist Okan Nasuhoğlu, İstanbul Ataşehir'de kaldığı otel odasında ölü bulundu.

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Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Şenlik Sokak'ta yer alan A11 Otel'de önceki gün 31 yaşındaki karikatürist Okan Nasuhoğlu başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. Otel görevlileri, 603 numaralı odada kalan ve bir süre kendisinden haber alınamayan Okan Nasuhoğlu'nun odasını kontrol edince genç karikatüristin yanında bir düzenekle hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Polise ihbarda bulunan otel çalışanları ambulans çağırdı. Otele gelen sağlık ekibi Okan Nasuhoğlu'nun öldüğünü tutanak altına aldı.

Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarında ilginç bulgulara ulaşıldı. Okan Nasuhoğlu'nun başına poşet geçirildiği, boğaz bölümünden poşetin bantla bağlandığı belirlendi. Ayrıca bir ucu poşetin içinde bulunan bir hortumun diğer ucunun ise helyum gazı tankına bağlı olduğu görüldü.

İntihar şüphesi
Sabah'ın haberine göre Nasuhoğlu'nun tankı açıp helyum gazıyla intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Nasuhoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi incelemesinin ardından memleketi Zonguldak'a götürülerek toprağa verildi. Polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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