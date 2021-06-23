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Fatih Altaylı Cemile Taşdemir'e verdiği 'yaratık' yanıtıyla olay oldu

Fatih Altaylı Cemile Taşdemir'e verdiği 'yaratık' yanıtıyla olay oldu

Habertürk yazarı Fatih Altaylı resmi Twitter hesabından, Cemile Taşdemir'in attığı twitle gündem oldu. Fatih Altaylı başörtülü Cemile Taşdemir'e, ''Yaratık' deyince tepki aldı.

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Fatih Altaylı bu kez de sosyal medyada Cemile Taşdemir ile yaptığı yazışmayla gündemin ilk sırasına girdi. Gazeteci Cemile Taşdemir'in twitter hesabında ''Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk.' diye bir twit attı. Bu twite Fatih Altaylı'dan gelen yanıt şoke etti. Altaylı 'yaratık' deyip şu karşılığı verdi:

-''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın.'' 

Cemile Taşdemir bu yanıtı paylaşarak "Hadi var mısın mal varlıklarımızı ortaya koyalım' diyerek hodri meydan dedi. İşte olay olan o yazışma:

fatih altaylı cemile taşdemir

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