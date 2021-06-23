Mehir cinayeti çözüldü mü kızları Büşra Büyükşen cinayeti itiraf etti mi?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı programında bir süredir Necla ve Metin Büyükşen cinayeti konuşuluyor. Olaya şahitlik eden tek kardeş Büşra Büyükşen'in söyledikleri ise şüpheleri giderek arttırıyor. Peki, Necla ve Metin Büyükşen’in kızları Büşra Büyükşen ne söyledi? Müge Anlı’ya konu olan Büyükşen (Mehir) cinayeti çözüldü mü? İşte son gelişmeler

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KONYA'da 2018 yılında yaşanan olay bir süredir Müge Anlı'nın programında işleniyor. Her geçen gün tüyler ürperten yeni detayların çıktığı Necla-Metin Büyükşen cinayetinde çok şey bildiği iddia edilen kız çocuğu Büşra Büyükşen ise kilit isim. Olay gecesi anne ve babası ile birlikte olan ve kurtulan Büşra Büyükşen ne dedi, cinayet çözüldü mü sorusu ise seyircinin aklında.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde, 2018 yılında yaşanan olayda Metin – Necla Büyükşen çifti öldürülmüştü. Çiftin ölümünün ardından, olay gecesi anne ve babasıyla birlikte olan Büşra Büyükşen'in saldırıdan nasıl kurtulduğu merak konusu olmuştu. Türkiye'nin gündemine 'mehir cinayeti' olarak giren olayda sır perdesi Müge Anlı'da aralanıyor. Kar maskeli bir saldırgan tarafından işlendiği öne sürülen çifte cinayette özellikle Swap izi sonuçları ve Büşra Büyükşen’in çelişki açıklamaları dikkat çekiyor.

Osman Büyükşen, anne ve babasının katillerini arıyor

Cinayetin üstünden iki buçuk yıl geçmesine rağmen katillerin cezasını çekmediğini ifade eden oğul Büyükşen, kız kardeşinin ifadelerine inanmadığını söyledi. Cinayetle ilgili şüpheler mehir ile ilgili yaşanan tartışmalardan dolayı çiftin diğer oğulları Uğur Büyükşen ve gelin Betül Büyükşen'i işaret ediyor.

Anne ve babasının katillerinin bulunması için yoğun bir çaba harcayan Doktor Osman Büyükşen, cinayetle ilgili şüphelendiği isimleri açıkladı. Büyükşen, "Kız kardeşim Büşra doğruları söylemiyor. Erke kardeşim Uğur Büyükşen, onun eşi Betül ve Betül'ün ailesinden şüpheleniyorum" dedi.

Konya'da yaşanan o gecenin tek görgü tanığı Büşra Büyükşen de Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlandı. Açıklamalarıyla Müge Anlı'yı oldukça kızdıran genç kız, olayla ilgili tüm bildiklerini jandarmaya anlattığını savundu. Kız kardeşinin çelişkili açıklamalarına dikkat çeken ağabey Büyükşen, Büşra'nın kendisine olayla ilgili yardımcı olmadığını ifade etti.

Çiftin kızları Büşra Büyükşen şüpheli mi?

Büşra Büyükşen'in, gözlerinin önünde vahşi bir cinayete kurban giden aile büyüklerinin cinayetinde şüpheli konumda bulunan Betül Büyükşen'le birlikte yaşadığı öğrenildi. Çiftin kızları, yengesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katılmak istemediğini dile getirdi. Büşra Büyükşen, "Telefonu eline veriyorum, konuşmak istemiyor. Canlı yayına katılmasını istiyorum, katılmıyor. Sadece yetkili kişilere kişilere konuşmak istiyor" diye konuştu.

Konya'da bulundukları köyde gelinlerinin ailesinin bu ithamla yaşadıklarını belirten Osman Büyükşen, "Ben onlara bir fırsat veriyorum. Herkes onları suçlu görüyor. Suçlu değillerse gelip burada konuşsunlar. Kendilerini de aklasınlar. Yılmaz Büyüktorcan, Mehmet Ali Dayanır, Tuba Dayanır, Ertuğrul Ekmekçi, Uğur, Betül, Büşra hepiniz gelin burada konuşun" dedi.

Olayla ilgili canlı yayında tartışmalar sürerken Swap testi sonucu da dikkat çekti. Jandarmanın yaptığı testin sonucunda Büşra Büyükşen, Betül Büyükşen ve Uğur Büyükşen'in elinde barut izlerine rastlandığı belirlendi.

Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur'u savunuyor

Olayın tek görgü tanığı Büşra Büyükşen'in ağabeyi Uğur'u savunmasıysa dikkat çekti. Ağabeyine güvendiğini ifade eden genç kız, Uğur Büyükşen'in demircilikle uğraştığı için sahte barut izine sahip olabileceğini savundu. Büşra Büyükşen, akrabalarının kendisine karşı aldığı tavırdan dolayı rahatsız olduğunu dile getirdi. Olayın tek görgü tanığı, "Akrabalarım ölmediğim için beni suçluyorlar" dedi. Müge Anlı ise genç kıza hatırlatma yaparak cinayetle ilgili şüpheli durumda olan ağabeyi ve yengesiyle birlikte yaşadığını ve bu durumun rahatsızlık yaratabileceğini dile getirdi.

Konya'da yaşanan olayla ilgili tüm gelişmeler Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarında değerlendiriliyor. Katillerin bulunması için yoğun çaba harcayan çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, en ufak izin bile peşinde olduğunu ifade ediyor.