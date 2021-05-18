2. el araç fiyatları düşecek mi? Piyasada son durum nedir? Uzmanından açıklama geldi

Noterler açıktı ama ekspertizler kapalıydı

İstanbul Bağcılar'da galeri sahibi olan Cumhur Halıcı, tam kapanmada noterlerin hizmet verdiğini ancak galericilerin ekspertiz raporu alamaması nedeniyle araç satışı yapamadığını söyledi. Halıcı "Tam kapanma sürecinde oto galeri sitemizde birkaç dükkan açıktı. Bir çok galeri sahibi dükkanını açmadı. Tam kapanmadan önce de durgunluk vardı. Tam kapanma olmadan satışların hızlanacağını düşündük ama gerçeğe dönüşmedi. Tam kapanma sürecinde telefonlarımız hiç çalmadı" dedi.