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İstanbul'da vahşet! Otomobilde sohbet eden çifti öldürdüler

İstanbul'da vahşet! Otomobilde sohbet eden çifti öldürdüler

İSTANBUL'da Gökhan Denli, kız arkadaşıyla birlikte otomobilinde sohbet ederken yanına gelen kişilerce öldürüldü. Saldırganlar cinayetin ardından Adalet Bike'yi de kaçırdı. Polis kadının cansız bedenini D-100 karayolu üzerinde buldu.

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Adalet Bike ile park halindeki otomobilinde sohbet eden Gökhan Denli, iddiaya göre yanlarına yanaşan lüks araçtan inen kişilerle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından Gökhan Bike önce bıçaklandı ardından da kurşunlandı. Saldırganlar daha sonra Adalet Bike'yi zorla otomobillerine bindirerek kaçırdı. Bike’nin cansız bedeni birkaç saat sonra yol kenarında bulundu.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, İstanbul'da Gökhan Denli ile Adalet Bike’nin içerisinde bulunduğu otomobil, dün saat 01.00 sıralarında Büyükçekmece Kültür Park yanında duruyordu. Bu sırada yanlarına lüks bir araç geldi. Araçtan inen kişilerle Gökhan Denli arasında kavga çıktı. Gökhan Denli’yi çok sayıda bıçak darbesi ve 7 kurşunla öldüren kişiler, yanındaki Adalet Bike’yi zorla otomobillerine bindirerek kaçtı.

Kaçırılan kadının cansız bedeni de birkaç saat sonra, otomobilden atılarak parçalanmış halde D-100 Karayolu kenarında bulundu. Yüzü tanınmayacak hale gelen kadının vücudunda derin kesik izleri vardı.

Polis ekipleri sabaha karşı Jaguar marka otomobili Büyükçekmece’de kaza yaptıktan sonra terk edilmiş olarak buldu. Otomobilde detaylı parmak izi ve DNA incelemesi yapıldı.

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