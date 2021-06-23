Onur Air’in uçakları icraya verildi! Tüm uçuşlar durduruldu

Uzun süredir büyük sorunlar yaşayan Onur Air, pandeminin yarattığı ağır şartların da etkisiyle zora girdi. Bir dönem Türkiye'nin en büyük özel havayolu şirketi olan Onur Air’in sahibi olduğu tüm uçaklar icraya verildi. Şirketin tüm hava araçlarının uçuşları ikinci bir talimata kadar durduruldu.

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Pandemiden en ağır darbeyi alan havacılık sektöründe özellikle havayolu şirketleri büyük zarar gördü, görmeye devam ediyor. Sözcü'nün haberine göre uzun süredir ayakta kalmak için büyük çaba harcayan, bir dönem Türkiye'nin en büyük özel havayolu şirketi Onur Air de pandemi öncesi varolan sorunlarını çözemedi. Salgın öncesi büyük sorunlar yaşayan şirketin tüm uçakları Antalya Havalimanı’nın işletmecisi Fraport TAV tarafından icraya verildi.

8 uçağın tüm uçuşları ikinci bir talimata kadar durduruldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Antalya Genel İcra Dairesi’nin ilgili kararını, tüm havalimanlarında uygulanmak üzere Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne gönderildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Antalya Genel İcra Dairesi'nin takip dosyasında bahsi geçen TC-OBK, TC-OBS, TC-OBU, TC-OBY, TC-ODB, TC-OEA, TC-ONJ, TC-ONS tescil işaretli hava araçlarının alacaklı Fraport Tav Antalya Terminal İşletmeciliği Anonim Ortaklığı'nın talebi gereği seferden men edilmelerine karar verildiği belirtilerek gereğinin yapılması talep edilmektedir.

Söz konusu karar gereği Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde Onur Air Taşımacılık A.Ş.'nin sahibi ve işleticisi olduğu TC-OBK, TC-OBS, TC-OBU, TC-OBY, TC-ODB, TC-OEA, TC-ONJ, TC-ONS tescil işaretli hava araçlarının uçuşları ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur.”

26 bin euro için tüm uçaklara haciz konulması düşündürücü

Onur Air'e yakından izleyen kaynaklar, pandeminin başladığı 25 Mart 2020’de uçuşlarını durduran şirketin sektördeki çok sayıda iş ortağına ve personele ciddi borçlarının olduğunu kaydediyor. Haczin pandemi öncesi borçlardan kaynaklandığını belirten kaynaklar, “Onur Air'in Fraport TAV Antalya'ya olan borcunun 526 bin Euro olduğu, Fraport'un elinde de 500 bin euro'luk teminat mektubu olduğu biliniyor. Sadece 26 bin euro için 145 milyon euro değeri olduğu tespit edilen 8 uçağa haciz koydurması düşündürücü” değerlendirmesini yapıyor.

İranlı ortaktaki hisseleri satın aldı

Aynı kaynaklar, Onur Air uzun süredir ayakta kalma mücadelesi verdiğini vurgulayarak, “Pandemi şartlarında şirketin toparlanması mümkün olmadı. Ancak son dönemde hızlanan normalleşmeyle birlikte Onur Air'in sahibi Cankut Bagana bir atak yapmak için ciddi hazırlık yapıyordu. Bu hedefle İranlı ortağındaki yüzde 15 hisseyi de satın aldı. Temmuz ayıyla birlikte önemli adımlar atmaya başlayacaktı” dedi.