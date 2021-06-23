Akşener Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği için savaş açtı: Rezil etmezsem namerdim

İYİ Parti lideri Akşener, Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu firmaya ait yapıların yıkılmasını değerlendiren Akşener, "Şimdi yandınız. Madem ki devletten kiralanmış yerlere çökülmüş diye tabir ediliyor, şimdi ben takip edeceğim. Rezil etmezsem namerdim" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Yerli koronavirüs aşısında başlayan 3. faz çalışmaları için memnuniyetini dile getiren Akşener, "Böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bilim Kurulu, bilim insanları süreci olduğu gibi yürütsün. Milletimiz yerli aşıyı bekliyor, bunu da algı operasyonuna kurban edersen altında kalırsın" ifadelerini kullandı. Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu firmaya ait yapıların yıkılmasını değerlendiren Akşener, "Şimdi yandınız. Madem ki devletten kiralanmış yerlere çökülmüş diye tabir ediliyor, şimdi ben takip edeceğim. Rezil etmezsem namerdim" dedi.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Türkiye 19 yıldır geçmişini bilmeyen, geleceğini göremeyen bir iktidar tarafından yönetiliyor" diyen Akşener, "Bu fevkalade muhafazakar arkadaşlar Dodik için hatıra pulu bastırdılar. Boşnak düşmanı Dodik'in namına pul bastırma peşinde. Bu sözde muhafazakarlığa bakar mısınız, yazıklar olsun size ve zihniyetinize. İnancımıza göre, o pullarda kullanılan mürekkep değil Müslüman kanıdır. O pulları imha edin" diye konuştu.

"MKE'yi peşkeş çekmeye çalışıyorlar''

MKE'nin özelleştirileceği iddialarına tepki gösteren İYİ Parti lideri, "Milletine yabancılaşan, acılarını görmezden gelen bir iktidar ömrünü tamamlamış demektir. Bir de yalan söylüyorsa uzatmaları bile tamamlamış demektir. Ne Sayın Erdoğan ne arkadaşlarında utanma göremiyoruz. Hizmet siyaseti yaptıkları masalını anlatmaya devam ediyorlar. Gençler iş bulamazken 10 maaş vermeye devam ediyorlar. Esnafımız, çiftçilerimiz iflasın eşiğindeyken yandaşlara tıkır tıkır ödemeye devam ediyorlar. Tank-paleti peşkeş çektikleri yetmiyormuş gibi MKE'yi özelleştirmeye hazırlanıyorlar. Ordumuzun mühimmatımızın önemli bölümünü üreten bu fabrikayı peşkeş çekmeye utanmıyorlar. Utanmıyorlar, çünkü milletimizin gerçekleri umurlarında bile değil. Birinci öncelik saray sefasının sürmesi" ifadelerini kullandı.

"Senden biliriz"

Kabil Havalimanı'nın Türkiye'ye devredileceği iddiaları hakkında Akşener şunları söyledi:

"ABD, Afganistan'dan çekiliyor ama aklı havalimanında kalıyor. İç politikada ABD'ye etmedik laf bırakmayan Sayın Erdoğan bu işe gönüllü oluyor. Buradan Sayın Erdoğan'ı aklını başına almaya davet ediyorum. Türk askeri orada asla muharip görev üstlenmedi. Hiçbir güvenlik gerekçesi yokken, sen ABD Başkanı'na şirin gözükeceksin diye bu görevin izahı yoktur. Ayrıca para pul konuşmanın manası yoktur. ABD'li askerlerin canını kurtarmak için kendi askerlerini riske atma. Kınalı kuzuların ayağına taş değerse senden biliriz."

Erdoğan'a seslendi

Akşener, yaptığı Türkiye gezilerinde yaşadığı olayları anlatırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslendi. Akşener, şunları söyledi;

"Adana'da çiftçiler beni durdurdu. Soğan ve karpuz üreticileri ben ağızımı açmadan konuştular. Karpuz üreticisi kardeşimiz, ağladı. O canı yanan çiftçi çok feveran etti. Basına bu arkadaşın söylediklerini yayınlamayın dedik. Başına iş gelmesin diye perdelemeye çalıştık. Bitmişler, çökmüşler, o arkadaşımızı aHaber günlerce televizyondan vermiş. Sayın Erdoğan fakirle oynama, onları korkutma. Sen hakaret, tehdit ediyorsun. Biz birlikte boğuşalım, yapma. Sen o günlerden geçtin. Babalarımızın o gece eve yiyecek ekmek getiremeği bir neslin çocuklarıyız ne çabuk unuttun. Sade suya tirit bandırdığımız çocuklarız biz, ne çabuk unuttun. Yazıktır, günahtır yapma, yaptırma. Meral Akşener'i bozmak için, iftira etmek için garibanı kullanma. Garibanla oynadığın zaman Gayretullah'a dokunur öyle çarpılırsın ki seni kimse kurtaramaz. Yapma"

"Kendisi Biden'ın ne dediğiyle ilgilenirken biz Bitlisli esnafımıza kulak veriyoruz. Kendisi yeni kankalık peşinde koşarken biz Afyonlu vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyoruz"

Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği

İYİ Parti lideri Akşener, Lütflü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait ahırların yıkılmasını da gündeme taşırken şunları söyledi:

"İki gündür Sayın Lütfü Türkkan'ın meşhur çiftliği üzerine gagalanıyoruz. Bir basın mensubu arkadaşımız soru sormak istedi. Sayın Türkkan'ın açıklamaları var ama onun karşılaştığı bu sistemin sonuçları olarak ben, kim nerede ne yapmışsa tespit edip rezil etmezsem namerdim.

Yıkıldı mı, yıkıldı. Tamam. İletişim Başkanı'nın eviyle ilgili bir şey çıktı ağzımızı açmadık. Tarihi eser meselesinin nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Üzerinde tepinebilirdik, tepinmedik. Şimdi yandınız. Madem ki devletten kiralanmış yerlere çökülmüş diye tabir ediliyor, şimdi ben takip edeceğim."