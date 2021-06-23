BIST 1.416
DOLAR 8,62
EURO 10,29
ALTIN 494,34
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Alişan kardeşleri kaç tane Selçuk Tektaş kimdir kaç yaşında?

Alişan kardeşleri kaç tane Selçuk Tektaş kimdir kaç yaşında?

Şarkıcı Alişan'ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalandı, durumu giderek ağırlaşan Selçuk Tektaş, yoğun bakıma alındı. Bu üzücü gelişmenin ardından birçok kişi Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı merak etti. Peki kimdir Selçuk Tektaş aslen nereli, kaç yaşında ve kiminle evli?

Abone ol

Son olarak Demet Akalın ile sabah programı yapan Alişan'ın kardeşi koronavirüse yakalandı. Selçuk Tektaş'ın durumu giderek ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Son durumu hakkında yeni bir açıklama yapılmayan Selçuk Tektaş 39 yaşında ve Merve Tektaş ile evli bir de kızı var. 

Sanatçı Alişan’ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalandı. Covid-19 belirtileriyle hastaneye giden ve testi pozitif çıkan Selçuk Tektaş durumu ağırlaşınca hemen hastaneye yatırıldı.

Covid-19’a yakalanıp durumu ağırlaşan Alişan’ın erkek kardeşi Serkan Tektaş’ın sağlık durumu ve hayatına dair detaylar merak edilmeye başladı. Alişan'ın eşi Buse Varol sosyal medya hesabından 'Mucizelerle dolu bir gün olsun' mesajını paylaştı.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda. Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altına alınan Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında?

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini yapan Tektaş, 39 yaşında.

ÖNCEKİ HABERLER
Onur Air’in uçakları icraya verildi! Tüm uçuşlar durduruldu
Onur Air’in uçakları icraya verildi! Tüm uçuşlar durduruldu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Altın güne düşüşle başladı! Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Altın güne düşüşle başladı! Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın bunu da yaptı! Uyuşturucuyla yakalandığı adamla evlendi
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın bunu da yaptı! Uyuşturucuyla yakalandığı adamla evlendi
Mehir ne demek Diyanet kısaca ne zaman verilir?
Mehir ne demek Diyanet kısaca ne zaman verilir?
İstanbul'da vahşet! Otomobilde sohbet eden çifti öldürdüler
İstanbul'da vahşet! Otomobilde sohbet eden çifti öldürdüler
ABD Senatosu Yunanistan'a askeri yardım tasarısını onayladı
ABD Senatosu Yunanistan'a askeri yardım tasarısını onayladı
Mehir cinayeti çözüldü mü kızları Büşra Büyükşen cinayeti itiraf etti mi?
Mehir cinayeti çözüldü mü kızları Büşra Büyükşen cinayeti itiraf etti mi?
Fatih Altaylı Cemile Taşdemir'e verdiği 'yaratık' yanıtıyla olay oldu
Fatih Altaylı Cemile Taşdemir'e verdiği 'yaratık' yanıtıyla olay oldu
Fahrettin Koca: Aşı olanın kendine güveni artar
Fahrettin Koca: Aşı olanın kendine güveni artar
Yorumlar