Amerikan kanalından İmran Han'a skandal sansür Pakistan'dan tepki

Pakistan'dan Amerikan TV kanalına "İmran Han'ın yorumlarını neden sansürlediniz" diye sordu.

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Pakistan hükümeti, Başbakan İmran Han’ın röportaj verdiği Amerikan TV kanalı HBO’ya, Han’ın Hindistan’daki “Hindutva (Hindu milliyetçiliği)” ideolojisi ile ilgili yorumlarını neden sansürlediğini sordu.

Yerel basındaki haberlere göre, hükümet yetkilileri, Han'ın HBO’daki "Axios on HBO” programı için verdiği röportajda, Hindistan’daki "Hindutva (Hindu milliyetçiliği)" ideolojisiyle ilgili görüşlerini paylaştığını ancak kanalın bunları yayımlamadığını belirtti.

Bu durumu "sansür" olarak nitelendiren yetkililer, HBO’dan açıklama talep etti.

Han, hafta sonu söz konusu TV kanalına röportaj vermişti.