BIST 1.416
DOLAR 8,62
EURO 10,29
ALTIN 494,34
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Amerikan kanalından İmran Han'a skandal sansür Pakistan'dan tepki

Amerikan kanalından İmran Han'a skandal sansür Pakistan'dan tepki

Pakistan'dan Amerikan TV kanalına "İmran Han'ın yorumlarını neden sansürlediniz" diye sordu.

Abone ol

Pakistan hükümeti, Başbakan İmran Han’ın röportaj verdiği Amerikan TV kanalı HBO’ya, Han’ın Hindistan’daki “Hindutva (Hindu milliyetçiliği)” ideolojisi ile ilgili yorumlarını neden sansürlediğini sordu.

Yerel basındaki haberlere göre, hükümet yetkilileri, Han'ın HBO’daki "Axios on HBO” programı için verdiği röportajda, Hindistan’daki "Hindutva (Hindu milliyetçiliği)" ideolojisiyle ilgili görüşlerini paylaştığını ancak kanalın bunları yayımlamadığını belirtti.

Bu durumu "sansür" olarak nitelendiren yetkililer, HBO’dan açıklama talep etti.

Han, hafta sonu söz konusu TV kanalına röportaj vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de pes dedirten görüntü! 'İçimizi acıtıyor' deyip gösterdi!
Kayseri'de pes dedirten görüntü! 'İçimizi acıtıyor' deyip gösterdi!
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Teknik direktör için Ali Koç 'Sürpriz yapabiliriz' deyip konuştu! Satmayacağız, dağıtacağız
Teknik direktör için Ali Koç 'Sürpriz yapabiliriz' deyip konuştu! Satmayacağız, dağıtacağız
Bakan Derya Yanık’tan 81 il müdürlüğüne 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' genelgesi
Bakan Derya Yanık’tan 81 il müdürlüğüne 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' genelgesi
Alişan kardeşleri kaç tane Selçuk Tektaş kimdir kaç yaşında?
Alişan kardeşleri kaç tane Selçuk Tektaş kimdir kaç yaşında?
Akşener Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği için savaş açtı: Rezil etmezsem namerdim
Akşener Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği için savaş açtı: Rezil etmezsem namerdim
Onur Air’in uçakları icraya verildi! Tüm uçuşlar durduruldu
Onur Air’in uçakları icraya verildi! Tüm uçuşlar durduruldu
Altın güne düşüşle başladı! Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Altın güne düşüşle başladı! Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye'de Yılın Otomobili 2021 Ödülü sahibini buldu
Türkiye'de Yılın Otomobili 2021 Ödülü sahibini buldu
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın bunu da yaptı! Uyuşturucuyla yakalandığı adamla evlendi
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın bunu da yaptı! Uyuşturucuyla yakalandığı adamla evlendi
Yorumlar