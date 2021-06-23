BIST 1.416
DOLAR 8,62
EURO 10,29
ALTIN 494,34
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Bolu'da sattığı ürünü teslim etmeyince 3 yıl 4 ayla cezalandırıldı

Bolu'da sattığı ürünü teslim etmeyince 3 yıl 4 ayla cezalandırıldı

BOLU'da, 2018'de sosyal medyadan 5 bin 500 TL'ye satışını yaptığı, 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracını teslim etmeyen Orhan Sarak, 'dolandırıcılık' suçundan yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis ve 4 bin 160 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Orhan Sarak, sosyal medyadan 5 bin 500 liraya, 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracını ilana koydu. İlanı uygun bulan Şinasi E., Sarak ile görüşüp fiyatta anlaştı. Şinasi E., daha sonra 5 bin 500 TL'yi banka havalesiyle Sarak'a gönderdi ancak satın aldığı aracı teslim alamadı. Bunun üzerine Şinasi E., savcılığa giderek, şikayetçi oldu. Olayın ardından Sarak hakkında 'bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Orhan Sarak ve mağdur Şinasi E. ile taraf avukatları katıldı. Şinasi E., şikayetinin sürdüğünü belirterek, "Sosyal paylaşım sitesinde satılık ilanını gördüm. Orhan Sarak ile iletişime geçtim. 5 bin 500 lira karşılığında anlaşmaya vardıktan sonra parayı banka havalesi üzerinden gönderdim" dedi.

'Benimle dalga geçti'

Şinasi E. ,Orhan Sarak’ın kendisiyle dalga geçtiğini savunarak, "Sanık, parayı aldıktan sonra bana pat patımı göndermedi. Telefon konuşmalarımızda nakliye aracı bulamadığını, pat patımın yolda olduğunu söyleyip durdu. Son olarak bana, "Ben sana bir oyun oynadım ama bunu acil ihtiyacım olduğu için yaptım" diyerek, mesaj çekip benimle dalga geçti" diye konuştu.

Orhan Sarak ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Orhan Sarak’ı 3 yıl 4 ay hapis ve 4 bin 160 TL adli para cezasına çarptırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Amerikan kanalından İmran Han'a skandal sansür Pakistan'dan tepki
Amerikan kanalından İmran Han'a skandal sansür Pakistan'dan tepki
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kayseri'de pes dedirten görüntü! 'İçimizi acıtıyor' deyip gösterdi!
Kayseri'de pes dedirten görüntü! 'İçimizi acıtıyor' deyip gösterdi!
HDP iddianamesi ortaya çıktı! PKK'ya giden erzaklar, yardımlar hepsi açıklandı
HDP iddianamesi ortaya çıktı! PKK'ya giden erzaklar, yardımlar hepsi açıklandı
Bakan Derya Yanık’tan 81 il müdürlüğüne 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' genelgesi
Bakan Derya Yanık’tan 81 il müdürlüğüne 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' genelgesi
Eskişehir'de fakültede diktiği ağaçları ziyarete giden profesör kalp krizine yakalandı
Eskişehir'de fakültede diktiği ağaçları ziyarete giden profesör kalp krizine yakalandı
Akşener Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği için savaş açtı: Rezil etmezsem namerdim
Akşener Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği için savaş açtı: Rezil etmezsem namerdim
Onur Air’in uçakları icraya verildi! Tüm uçuşlar durduruldu
Onur Air’in uçakları icraya verildi! Tüm uçuşlar durduruldu
Altın güne düşüşle başladı! Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Altın güne düşüşle başladı! Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye'de Yılın Otomobili 2021 Ödülü sahibini buldu
Türkiye'de Yılın Otomobili 2021 Ödülü sahibini buldu
Yorumlar 1 yorum