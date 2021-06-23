İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken sözlerine yanıt
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakan Soylu’ya Süleyman Özışık’ın iddiası üzerinden saldıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya hesabından cevap verdi.Abone ol
Gazeteci Süleyman Özışık'ın OHAL komisyonlarına ilişkin sözleri üzerinden İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef alan muhalefete İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'dan yanıt geldi.
Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Operasyon merkezi aynı! Aktörler aynı! Koro aynı! İftiradan, yalandan beslenenler aynı! Bir iftira tutmazsa diğeri servis ediliyor!" ifadelerine yer verdi.
"İftiradan yalandan beslenenler aynı"