Yeni emekliler de hak kazanacak! Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu

Temmuz ayı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem zamlı aylıklarına kavuşacak, hem de kurban bayramı ikramiyelerini hesaplarında görecek. Yeni emeklilerin de yararlanacağı bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu.

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Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

Yeni emekliler de yararlanacak

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesi, Temmuz'da emekli aylığı bağlananlara da ödenecek.

Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Haziran'da emeklilik için başvuranlar, bu yılki ikinci ikramiyeyi cebine koyabilecek.

Takvim'deki habere göre emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.

Kime, ne kadar ödenecek?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL

Ölüm aylığı (% 75): 825 TL

Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

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İkramiyeler 12-19 Temmuz'da

Kurban Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.