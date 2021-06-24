Emeklilere müjde Temmuz'da zam, erken ödeme ve ikramiye geliyor

6 AYLIK RAKAM BELİRLİYOR

Posta Gazetesi'nin haberine göre, Temmuz ayı emeklilerin yüzünü güldürecek üç gelişmeyi beraberinde getirecek. Bunlardan ilki maaş zammı. Milyonlarca emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor.