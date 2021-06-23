BIST 1.402
DOLAR 8,66
EURO 10,34
ALTIN 493,98
HABER /  DÜNYA

Macaristan Dışişleri Bakanı'ndan AB'ye uyarı: Harekete geçmezseniz kaybedebilirsiniz!

Macaristan Dışişleri Bakanı'ndan AB'ye uyarı: Harekete geçmezseniz kaybedebilirsiniz!

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, AB'nin genişleme konusunda adım atmadığı takdirde Batı Balkan ülkelerini kaybedebileceğini söyledi.

Abone ol

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme konusunda adım atmadığı takdirde Batı Balkan ülkelerini kaybedebileceğini söyledi.

Szijjarto, AB'nin genişlemesi konusuna büyük önem verdiklerini, Batı Balkan bölgesinde AB'nin tek güç olmadığını, farklı ülkelerin de burada gücünü artırmaya çalıştığını kaydetti.

Harekete geçilmezse kaybedilir 

AB'nin Batı Balkan ülkelerine ihtiyacı olduğuna ve bölge ülkelerinin AB'ye üyeliği konusunda hızlı davranılması gerektiğine işaret eden Szijjarto, "AB harekete geçmezse bölgeyi kaybedebilir. Macaristan, AB'nin İngiltere'den sonra Batı Balkanlar'ı da kaybetmesini istemiyor.'' dedi.

Bölge ülkelerinin entegrasyon konusunda ilerlemeler kaydettiğine dikkati çeken Szijjarto, AB'nin bir an önce Sırbistan ve Karadağ ile üyelik sürecini hızlandırması, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile de üyelik sürecini başlatması gerektiğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlık çalışanlarına istifa yasağı kaldırılıyor
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlık çalışanlarına istifa yasağı kaldırılıyor
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Celal Can Algün kimdir kaç yaşında Derya Şensoy sevgilisi ne iş yapar?
Celal Can Algün kimdir kaç yaşında Derya Şensoy sevgilisi ne iş yapar?
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni sözleşme
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni sözleşme
Çalışmaya devam eden öğretmenin emekli maaşının kesilmesine AYM'den onay
Çalışmaya devam eden öğretmenin emekli maaşının kesilmesine AYM'den onay
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir kaç yaşında hastalığı nedir?
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir kaç yaşında hastalığı nedir?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS öncesi son uyarılar
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS öncesi son uyarılar
Dr. Ahmet İnal'dan korkutan 'Delta varyantı' açıklaması: Virüsün çıktığı ilk güne göre yüzde 100 daha bulaşıcı
Dr. Ahmet İnal'dan korkutan 'Delta varyantı' açıklaması: Virüsün çıktığı ilk güne göre yüzde 100 daha bulaşıcı
Selçuk Tektaş kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Selçuk Tektaş eşi ve kızı
Selçuk Tektaş kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Selçuk Tektaş eşi ve kızı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken sözlerine yanıt
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken sözlerine yanıt
Yorumlar