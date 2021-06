Celal Can Algün kimdir kaç yaşında Derya Şensoy sevgilisi ne iş yapar?

Derya Şensoy ile bir süredir aşk yaşayan Celal Can Aygün kimdir merak konusu oldu. Derya Şensoy ile olan pozunu paylaşarak aşkını ilan eden Celal Can Algül aslen Tekirdağlu. Sıkı bir Beşiktaş hayranı olan Celal Can Algün Reaction Company isimli reklam şirketinin sahibi.

Celal Can Algül, özel hayatı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Derya Şensoy ile görüntülenen Celal Can Algül, biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Celal Can Algül kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

İnstagram hesabında 39 bin kişi tarafından takip edilen Celal Can Algül, Derya Şensoy ile olan bu pozunu 'Bir gülüşü var sanırsın beşiktaş sahaya çıkıyor.' notuyla paylaştı.

Celal Can Algül, 1994 yılında Tekirdağ Şarköy’de dünyaya geldi. Lisans eğitimini gönülden bağlı olduğu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde tamamlayan Algül, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde ikinci lisansını eğitimine devam ediyor. Oyuncu çevresi ve yakışıklı oyuncu Ümit Kantarcılar ile yakın dostluğu ile tanınan Celal Can Algül aynı zamanda bir Twitter fenomeni ve 700.000 yakın takipçisi bulunuyor. Algül, iş hayatında çeşitli ajans deneyimlerinin ardından Reaction Company isimli kendi dijital reklam ajansını kurarak kariyerine farklı bir boyut kattı. Dijital haber sitesinin de sahibi olan Algül, kozmetik, yapımcılık gibi pek çok farklı sektörde de birçok şirketin kuruculuğunu üstleniyor ve sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır.