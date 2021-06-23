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Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlık çalışanlarına istifa yasağı kaldırılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlık çalışanlarına istifa yasağı kaldırılıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağı kaldırılıyor. Bakanlığın yaptığı açıklama göre yasak 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak.

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Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamalar 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldıracak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla illere gönderilen yazıda, Kovid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz ve etkin sürdürülmesi, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görevli personelin korunması amacıyla düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı.

Yazıda, kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde ve merkez ve taşra teşkilatındaki mücadelenin, salgında tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan genelgelerle Mart 2020'den bugüne kadar birçok uygulamanın hayata geçirildiği kaydedildi.

Yazıda, merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamaların 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldırılacağı duyuruldu.

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