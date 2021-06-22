Ankara'da sağanak sonrası iş yerlerini su bastı! Zararları 4 milyon TL itfaiyeye isyan ettiler

"Beyefendiler köşeye geçip izlediler"

Yağmura maruz kaldıkları esnada itfaiye ekiplerini aradıklarını ifade eden işletmeci Damla, “Bizim alt katımızın hoparlör kısmından azıcık bir su akarken burayı su basacağını çünkü Çukurambar gibi bir yerde, özellikle bizim bulunduğu bir yerde ihmallerin üst üste olduğu için söyledik. Ama beyefendiler geldiklerinde köşeye geçip izlediler." diye konuştu.