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Ankara'da sağanak sonrası iş yerlerini su bastı! Zararları 4 milyon TL itfaiyeye isyan ettiler

İhlas Haber Ajansı
Ankara'da sağanak sonrası iş yerlerini su bastı! Zararları 4 milyon TL itfaiyeye isyan ettiler

ANKARA'da etkisini gösteren sağanak, Çankaya ilçesinde iş yerlerinin ve malzeme dolu depolarının su basmasına neden oldu.

Ankara'da sağanak sonrası iş yerlerini su bastı! Zararları 4 milyon TL itfaiyeye isyan ettiler

Ankara’nın Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesinde 1425. cadde üzerinde bulunan iş yerleri ve depolarını öğlen 14.00 sıralarında etkisini gösteren sağanak nedeniyle su bastı.

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Ankara'da sağanak sonrası iş yerlerini su bastı! Zararları 4 milyon TL itfaiyeye isyan ettiler

Cadde üzerinde güzellik merkezi üzerine iş yerleri olan Damla ve Deniz, itfaiye ekiplerinin aradıkları saatten çok sonra olay yerine geldiklerini belirtti.

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Ankara'da sağanak sonrası iş yerlerini su bastı! Zararları 4 milyon TL itfaiyeye isyan ettiler

3-4 milyon liralık zarara uğrayan iş yerinde işletmeci olan Damla ve Deniz kardeşler, güzellik merkezilerinde zayıflama, cilt bakım ve vücut bakım cihazlarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek zararlarının nasıl karşılanacağını sorarak isyan etti.

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Ankara'da sağanak sonrası iş yerlerini su bastı! Zararları 4 milyon TL itfaiyeye isyan ettiler

"Beyefendiler köşeye geçip izlediler"
Yağmura maruz kaldıkları esnada itfaiye ekiplerini aradıklarını ifade eden işletmeci Damla, “Bizim alt katımızın hoparlör kısmından azıcık bir su akarken burayı su basacağını çünkü Çukurambar gibi bir yerde, özellikle bizim bulunduğu bir yerde ihmallerin üst üste olduğu için söyledik. Ama beyefendiler geldiklerinde köşeye geçip izlediler." diye konuştu.

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