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Türkiye'den anlaşmayı ihlal eden Yunanistan'a karşı NAVTEX kararı

Türkiye'den anlaşmayı ihlal eden Yunanistan'a karşı NAVTEX kararı

TÜRKİYE ile imzaladığı Atina Mutabakat Muhtırası'na uymayan Yunanistan, mutabakata aykırı olarak turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi'nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yaptı. Gelişme sonrası Türkiye karşı hamle olarak NAVTEX ilan ettti.

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Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürmek için diyalog sürecini işaret ederken, Atina yönetimi tansiyonu yükseltme peşinde koşuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamada, yaz aylarında turizm sezonu boyunca Ege'de herhangi bir tatbikat yapılmaması konusunda Yunanistan ile centilmenlik anlaşması olduğunu belirtmişti.

Yunanistan anlaşmayı bozdu
Ancak Yunanistan, bir kez daha anlaşmaya uymayarak, askeri eğitim sahası ilanında bulundu.

Türkiye ile imzaladığı Atina Mutabakat Muhtırası'nı göz ardı eden Yunanistan, anlaşmaya aykırı olarak turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi'nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yaptı.

Türkiye Navtex ile yanıt verdi 
Bunun üzerine Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde 22 Haziran tarihli Navtex ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilanı gerçekleştirdi.

Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Çavuşoğlu, "Yunanistan şimdi Navtex ilan ediyor. Milli günlerde de Navtex ve tatbikat yapmama mutabakatımız vardı. Yunanistan bunu da bozdu." diye konuşmuştu.

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