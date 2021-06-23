Ekrem İmamoğlu İBB'ye bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresinin gösterimini yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet portresinin yanına eklenecek olan Kanuni Sultan Süleyman Portresinin ön gösterimini yaptı.

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İngiltere'de müzayede evi Sotheby's’de 5 milyon TL'ye satılan, ardından alıcısı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresinin ön gösterimi yapıldı.

Etkinlikte konuşan İmamoğlu, tablonun bağışçısının adını açıklamadı. Ön gösterim İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, geçtiğimiz yıl İBB tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet portresi de yer aldı.

Sosyal medyada yaptığı açıklamada İmamoğlu "Kanunî Sultan Süleyman portresi de ait olduğu topraklara döndü. Bu nadide eseri de özenle koruyacak, İstanbulluların ziyaret edeceği müzemizin koleksiyonuna dahil edeceğiz. Emeği geçen herkese ve bağışçımıza teşekkürler." dedi.