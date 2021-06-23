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Süleyman Soylu uyuşturucu yakalamada rekor kıran rakamları paylaştı

Süleyman Soylu uyuşturucu yakalamada rekor kıran rakamları paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından uyuşturucu operasyonlarındaki rakamları "Tarihi rekorlar kırıyoruz" diyerek paylaştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son bir haftada Mersin Limanı'nda 1 ton 763 bin kilogram kokain yakalandığını belirterek, "Uyuşturucu yakalamalarında son yıllarda, tarihi rekorlar kırıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Son bir haftada Mersin Limanı'nda 1 ton 763 bin kilogram kokain yakalandığını belirten Soylu, "Uyuşturucu yakalamalarında son yıllarda, tarihi rekorlar kırıyoruz. Uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine geçit yok" dedi.

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir haftada Mersin Limanı’nda, 1 ton 763 bin kg. kokain yakalama başarısını gösteren Gümrük Muhafaza Ekiplerini ve tüm katkı koyan birimleri tebrik ediyorum. Uyuşturucu yakalamalarında son yıllarda, tarihi rekorlar kırıyoruz. Uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine geçit yok"

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