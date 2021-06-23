BIST 1.402
DOLAR 8,66
EURO 10,34
ALTIN 493,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İBB, Fransız Kalkınma Bankası ile 93 milyon euro borç için anlaştı

İBB, Fransız Kalkınma Bankası ile 93 milyon euro borç için anlaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fransız Kalkınma Bankası ile Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın, Eminönü-Cibali arasının tamamlanması için 93 milyon euroluk kredi ön protokolü imzaladı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den (İBB), yapılan açıklamaya göre, yapımına 2016'da başlanan ve 1 Ocak 2021'de ilk etabı açılan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın, Eminönü-Cibali arasının tamamlanması için İBB ile Fransız Kalkınma Bankası (AFD) arasında 93 milyon euroluk kredi ön protokolüne imza atıldı.

İmza töreni Balat'taki şantiyede gerçekleşti

Hattın Balat'taki merkez şantiyesinde düzenlenen imza töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ve AFD Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Jean Pierre Marcelli'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplam 450 milyon euro tutarında destek sağlandı 

Marcelli, AFD'nin şehirlerin mali özerkliğini desteklediğini belirterek, "AFD, şu ana kadar İBB'nin toplamda 450 milyon euro tutarında 5 ulaşım projesini finanse etmiştir. AFD, ayrıca Marmara Denizi’ndeki müsilaj krizine çözüm bulabilmek için İBB ile iş birliğine hazırdır." ifadelerini kullandı.2 YIL

Geri ödemesiz, 10 yıl geri ödemeli 

İBB Başkanı İmamoğlu da krediyi çok uygun maliyetle sağladıklarını ifade ederek, finansmanın 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl geri ödemeli olmak üzere toplam 12 yıl vadeli olduğunu bildirdi. İmamoğlu, tramvay hattının Cibali-Eminönü arasındaki kısmını da Aralık 2022'de açacaklarını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
TURYİD Başkanı Kaya Demirer açıkladı: Müzik kısıtlaması kalkacak
TURYİD Başkanı Kaya Demirer açıkladı: Müzik kısıtlaması kalkacak
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Sergen Yalçın'ın yeni maaşı belli oldu
Sergen Yalçın'ın yeni maaşı belli oldu
Antalya'da görenler telefona sarıldı! Film izler gibi seyrettiler
Antalya'da görenler telefona sarıldı! Film izler gibi seyrettiler
İBB 6 Bin kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor! AK Parti'den tepki
İBB 6 Bin kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor! AK Parti'den tepki
Lahor'da patlama oldu! 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Lahor'da patlama oldu! 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Rusya Askeri İstihbaratı: ABD, Çin karşıtı koalisyon kurarak Asya-Pasifik'i kontrol etmeye çalışıyor
Rusya Askeri İstihbaratı: ABD, Çin karşıtı koalisyon kurarak Asya-Pasifik'i kontrol etmeye çalışıyor
Bolu'da 1 buçuk kilo esrarla yakalanan şüpheli: Bırakın nişanlıma kavuşayım
Bolu'da 1 buçuk kilo esrarla yakalanan şüpheli: Bırakın nişanlıma kavuşayım
Vaka sayısında 5'inci sıradaki Rize'de 'rehavet' etkisi
Vaka sayısında 5'inci sıradaki Rize'de 'rehavet' etkisi
Sarıyer'de korku dolu anlar! Ailesiyle tartışan kişi evini yaktı
Sarıyer'de korku dolu anlar! Ailesiyle tartışan kişi evini yaktı
Yorumlar 6 yorum