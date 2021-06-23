İBB, Fransız Kalkınma Bankası ile 93 milyon euro borç için anlaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fransız Kalkınma Bankası ile Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın, Eminönü-Cibali arasının tamamlanması için 93 milyon euroluk kredi ön protokolü imzaladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den (İBB), yapılan açıklamaya göre, yapımına 2016'da başlanan ve 1 Ocak 2021'de ilk etabı açılan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın, Eminönü-Cibali arasının tamamlanması için İBB ile Fransız Kalkınma Bankası (AFD) arasında 93 milyon euroluk kredi ön protokolüne imza atıldı.

İmza töreni Balat'taki şantiyede gerçekleşti

Hattın Balat'taki merkez şantiyesinde düzenlenen imza töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ve AFD Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Jean Pierre Marcelli'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplam 450 milyon euro tutarında destek sağlandı

Marcelli, AFD'nin şehirlerin mali özerkliğini desteklediğini belirterek, "AFD, şu ana kadar İBB'nin toplamda 450 milyon euro tutarında 5 ulaşım projesini finanse etmiştir. AFD, ayrıca Marmara Denizi’ndeki müsilaj krizine çözüm bulabilmek için İBB ile iş birliğine hazırdır." ifadelerini kullandı.2 YIL

Geri ödemesiz, 10 yıl geri ödemeli

İBB Başkanı İmamoğlu da krediyi çok uygun maliyetle sağladıklarını ifade ederek, finansmanın 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl geri ödemeli olmak üzere toplam 12 yıl vadeli olduğunu bildirdi. İmamoğlu, tramvay hattının Cibali-Eminönü arasındaki kısmını da Aralık 2022'de açacaklarını kaydetti.