BIST 1.402
DOLAR 8,65
EURO 10,33
ALTIN 493,36
HABER /  DÜNYA

Fransız siyasetçi açık açık söyledi: Fransa'da ırkçılık var

Fransız siyasetçi açık açık söyledi: Fransa'da ırkçılık var

FRANSA'da muhalefetteki Avrupa Ekolojisi-Yeşiller Partisinin 2022'deki seçimde cumhurbaşkanı aday adayı Sandrine Rousseau, ülkede dini aidiyetleri ve giyim kuşamları haricinde neredeyse Müslümanlardan bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi.

Abone ol

Mediapart'a ait "A L'air Libre" televizyon programına konuk olan, Avrupa Ekolojisi-Yeşiller (EELV) Partisinin 2022'deki seçimde cumhurbaşkanı aday adayı Sandrine Rousseau, Fransa'da tesettür mayosu gündeme gelmeden Müslümanlar ve Müslüman kadınlardan bahsetmenin mümkün olmadığını ifade etti.

"Müslümanların da bu toplumda bir yeri olduğunu söyleyebilir miyiz? Başörtülü bir kadınla, arkasından üç gün 'Bak, cumhurbaşkanı adayı Rousseau başörtülü bir kadınla!' diye konuşulmadan fotoğraf çektirebilir miyim?" diye konuşan Rousseau, başka bir yöne çekilmeden başörtülü biriyle fotoğraf çektirmenin imkansız olduğuna dikkati çekti.

"Fransa'da ırkçılık var"

Rousseau, Fransa'da ırkçılık olduğunu, "başkaları"nın reddedildiği değerlendirmesinde bulundu.

Sandrine Rousseau, "Ben, alana gittiğimde bu insanlarla kampanya yürüteceğim çünkü (onlar) vatandaşlar." dedi.

Fransız siyasilerin başörtü takıntısı

Fransa'da Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) partisinin 20-27 Haziran'daki bölgesel seçim afişine koyduğu başörtülü adayı Sara Zemmahi'nin tesettürü tartışma konusu olmuştu.

Parti Genel Sekreteri Stanislas Guerini, "LREM'in çizgisini temsil etmediği" gerekçesiyle Zemmahi'nin adaylıktan çektirileceğini söylemişti.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Eylül 2020'de de "COVID-19 salgını ve gençliğe etkilerinin" tartışıldığı parlamento toplantısında, bazı sağcı milletvekilleri ile iktidar partisi üyesi Anne-Christine Lang, Fransa Öğrenciler Ulusal Birliği (UNEF) temsilcisi Maryam Pougetoux'nun başörtülü olmasını kabullenmediklerini belirterek toplantıdan ayrılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kurban bayramı ikramiyesi emeklilere ne zaman verilecek?
Kurban bayramı ikramiyesi emeklilere ne zaman verilecek?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kocaeli'de eşiyle görüşmesini istemedi! Dehşet saçıp öldürdü
Kocaeli'de eşiyle görüşmesini istemedi! Dehşet saçıp öldürdü
Çocuk istismarcısı Uşşaki şeyhi Eyüp Fatih Şağban'ın savunması şok etti: 5 yıldızlı otel gibi...
Çocuk istismarcısı Uşşaki şeyhi Eyüp Fatih Şağban'ın savunması şok etti: 5 yıldızlı otel gibi...
Bizanslı Dukas kimdir Dukas'ın tarihteli yeri nasıl öldü?
Bizanslı Dukas kimdir Dukas'ın tarihteli yeri nasıl öldü?
4. yargı paketi içeriği nedir 2021 33 madde tam liste
4. yargı paketi içeriği nedir 2021 33 madde tam liste
Ekrem İmamoğlu İBB'ye bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresinin gösterimini yaptı
Ekrem İmamoğlu İBB'ye bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresinin gösterimini yaptı
Tiner patlayınca bu hale gelmişti! Sakarya'dan 1 ay sonra acı haber geldi
Tiner patlayınca bu hale gelmişti! Sakarya'dan 1 ay sonra acı haber geldi
İzmir Büyükşehir önce borçlu çıkardı, sonra işinden etti: Verdiğim oylar haram olsun
İzmir Büyükşehir önce borçlu çıkardı, sonra işinden etti: Verdiğim oylar haram olsun
İBB, Fransız Kalkınma Bankası ile 93 milyon euro borç için anlaştı
İBB, Fransız Kalkınma Bankası ile 93 milyon euro borç için anlaştı
Yorumlar