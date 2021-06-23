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Zonguldak'ta 20 metreden ormanlık alana uçtu! Feci kazada araç hurdaya döndü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Zonguldak'ta 20 metreden ormanlık alana uçtu! Feci kazada araç hurdaya döndü

ZONGULDAK'ta 20 metre yükseklikten ormanlık alana uçan otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Aksu (24), yaralandı. Arkadaşını telefonla arayıp yardım isteyen Aksu, bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

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Kaza, öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Askeritepe mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali Aksu yönetimindeki 67 AAY 236 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Beton bariyeri aşıp, yaklaşık 20 metre yükseklikten takla atarak ormanlık alana uçan otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Aksu yaralandı.

Aksu, cep telefonuyla arkadaşı Veli Yıldırım'ı arayıp yardım istedi. Kaza yerine gelen Yıldırım’ın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Aksu, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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