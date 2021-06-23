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e-kurs DYK 2021 başvurusu ekranı MEB e-Kurs başvurusu nasıl yapılır?

e-kurs DYK 2021 başvurusu ekranı MEB e-Kurs başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuru tarihleri duyuruldu. Başvuru tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte detaylar da araştırılmaya başladı. Peki, e-Kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK öğrenci, öğretmen başvuru tarihleri nedir? İşte e-Kurs DYK başvuru sayfasıyla ilgili bilgiler..

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Destekleme ve Yetiştirme kursları başvurusu ile ilgili detaylar gündemde yer alan konular arasında. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları devam ediyor. Öğretmenler için verilen süre uzatıldı. Öğrenci başvuruları ise devam ediyor.

e-kurs DYK başvuru nasıl yapılır?

Okul ve kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi olma başvurusu yapılır. Kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülü üzerinden açılacak kurslar teklif edilir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Açılması uygun görülen kursların e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri, ilgili millî eğitim müdürlüğünce onaylanır. Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://ogm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır. Yukarıda bulunan linkte;

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