Kanal İstanbul'un Marmara'daki kirliliğe etkisi ne olur?

Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un Marmara'daki kirliliğe etkisi hakkında konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu, "Müsilaj; Marmara su sıcaklığının yükselmesi, kirlilik ve hareketsizlikten oluyor. Karadeniz, 25 metre üstünden Kanal'a akacağı için temizleyecektir. Karadeniz'den 18 derecede su gelecektir. O gelen ilave suyun hareketliliği ile birlikte müsilajın oluşmamasına etkisi olacaktır."