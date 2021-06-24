BIST 1.411
DOLAR 8,71
EURO 10,41
ALTIN 498,25
YEREL

İstanbul'da ilginç kazada şaşırtan son: Ne olacaksa olsun duramıyorum

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da yağmurdan kayganlaşan yolda motosikletten düşen sürücü oturur halde kayarak ilerledi. Yol kenarına kadar kayan sürücüyü çevredeki bir kişi elinden tutarak kaldırdı. İlginç anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında İstinye'de meydana geldi. Furkan Tüylüoğlu, yağmurun kayganlaştırdığı yolda motosikletinin kontrolünü kaybetti. Virajda motosikletten düşen Tüylüoğlu oturur vaziyette yola düştü. Motosiklet ayrı, kendisi ayrı yokuş aşağı kaymaya başladı. Kazanın meydana geldiği yokuşun sonunda esnaf olan Berat Can Leylek, dükkanın önünde kahve içerken oturur vaziyette kayarak kendisine doğru gelen motosiklet sürücüsünü gördü.

Hemen yardıma koşan Berat Can Leylek kayarak gelen Furkan Tüylüoğlu'nu elinden tutarak kaldırdı. İş yerinin sahibi Fırat Tayfun Leylek, kayarken vücudunun çeşitli yerlerine sürtünmeden dolayı yaralanmalar olan motosiklet sürücüsünü kendi aracına bindirerek hastaneye götürdü. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


"Ne olacaksa olsun zaten duramıyorum"
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletten düşerek kayan sürücü Furkan Tüylüoğlu,"Hava zaten yağmurluydu, yerler zaten kaygandı. Eve çıkmıştım, ben üstümü değiştirmeye, o sırada yerin kayganlığını görmedim dalgınlığıma geldi. Motor altımdan kayınca ben de dirsekle destek alınca, dirseğim de yaralandı. O sırada kaya kaya tam dükkana gireceğim kafamı taşlara vuracaktım. O sırada sağ olsunlar tuttular, yardımcı oldular bana. Orada yavaşlattı beni yoksa şu taşın üstüne kafa göz girerdim, hızlı geliyordum. Allah'a şükür şu an iyiyim sıkıntım yok.  Kalçamın üstüne düştüm, artık dedim ki ne olacaksa olsun zaten duramıyorum. Öyle Allah razı olsun ağabey yardımcı oldu işte" dedi.


"Arkadaşın motorla geldiğini gördüm, düşeceğini tahmin ettim"
Kayarak gelen motosiklet sürücüsünü taşlara çarpmadan tutup kaldıran Berat Can Leylek ise, "Dükkanın önünde kahve içiyordum, yağmur da yağıyordu bayağı. Arkadaşın motorla geldiğini gördüm, düşeceğini tahmin ettim. Çünkü viraja hızlı giriyordu. Düştüğünü görünce bardağı bırakıp yola koştum tutabilmek için. Aşağıdan da araçlar geliyordu. Zaten bana doğru kayınca ben de hemen tutup çektim arkadaşı. Çok şükür kazasız belasız fazla bir şey olmadan atlattık durumu" diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD Florida'da 11 katlı binada çökme meydana geldi! Ölü ve yaralılar var deniyor
ABD Florida'da 11 katlı binada çökme meydana geldi! Ölü ve yaralılar var deniyor
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kocaeli'de müşteriye gerçeği söyleyince olanlar oldu! Ortalık karıştı
Kocaeli'de müşteriye gerçeği söyleyince olanlar oldu! Ortalık karıştı
Bülent Uygun'dan çevrecilere sert tepki: Yaptın açıklamayı, yürü git
Bülent Uygun'dan çevrecilere sert tepki: Yaptın açıklamayı, yürü git
Uçakta tacize uğradığını söyleyen kadın, personelden "Otur ve sessiz kal" yanıtını aldı
Uçakta tacize uğradığını söyleyen kadın, personelden "Otur ve sessiz kal" yanıtını aldı
Sen Çal Kapımı 43. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı 43. bölüm fragmanı
Cam Tavanlar 4. bölüm fragmanı
Cam Tavanlar 4. bölüm fragmanı
Menajerimi Ara 43. bölüm fragmanı
Menajerimi Ara 43. bölüm fragmanı
Seksenler 492. bölüm fragmanı
Seksenler 492. bölüm fragmanı
Kanal İstanbul'un Marmara'daki kirliliğe etkisi ne olur?
Kanal İstanbul'un Marmara'daki kirliliğe etkisi ne olur?
Yorumlar 1 yorum