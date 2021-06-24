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İYİ PARTİ

Meral Akşener fark edince geri dönüp özür diledi: Serbestim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru sormak isteyen bir gazeteciye Akşener'in korumaları müdahalede bulundu. Bunu fark eden Akşener geri dönerek gazetecilerden özür diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, daha sonra kalabalık bir ekiple salondan ayrıldı. Bu sırada kendisine soru sormak isteyen gazetecilerle Akşener'in korumaları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Bir gazeteciye, Akşener'in korumaları müdahalede bulundu. Müdahale sonucu gazetecinin elinde bulunan gözlük yere düştü. Basın mensuplarının tepkisi ve şikayeti üzerine Akşener geri döndü. Akşener, kadın gazeteciye "Tamam, bak senden özür diliyorum yavrum. Siz görevinizi yapıyorsunuz, ben de cevap vermemekte serbestim" dedi. Düşen gözlüğün farklı bir gazeteciye ait olduğunu öğrenen Akşener, ondan da özür dileyerek yoluna devam etti.


Saldırıyla ilgili tek kelime etmemişti
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası’nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan’ın korumalarının saldırısına uğramıştı. Uslu, Türkkan'ın 4 korumasının "Sen nasıl çekim yaparsın" diyerek üstüne yürüdüğünü söylemişti. Yüzü kanlar içinde kalan ve vücudunda yaralar oluşan Uslu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Grup toplantısında 1 saat boyunca gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Türkkan'ın korumalarının gazeteciye saldırısıyla ilgili tek kelime dahi etmemişti.

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