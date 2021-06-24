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Süleyman Özışık mal varlığını açıkladı! Kirada oturuyorum kredi borcum var

Gazeteci Süleyman Özışık hakkındaki iddialar üzerine mal varlığını açıkladı. Youtube üzerinden video yayınlayan Süleyman Özışık, kirada oturduğunu 50 bin lira kredi borcu olduğunu, 90 bin lira nakit parası bulunduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP grup toplantısındaki açıklamaları sonrasında gazeteci Süleyman Özışık mal varlığını açıkladı. FETÖ borsasında yer aldığı iddialarına yanıt veren Özışık 'Bunların dışında bir para ya da mal varlığım tespit edilirse söz veriyorum hepsini size bağışlayacağım' diyerek kalem kalem sahip olduklarını sıraladı. 

İşte Süleyman Özışık'ın mal varlığı dökümü:

-3.250 TL kirası olan bir evde oturuyorum. Orta halli bir site. 
-2013 model 8 yaşında bir arabam var. 5 yıl önce krediyle aldım. Defalarca kaza yaptım pertin bir tık altında. 
-Bankalara 50 bin lira kredi borcum var. 
-Yaklaşık 90 bin lira nakitim var. 50 bin lirayı kredilere çıktığında 40 bin lira nakit param kalıyor. 
-4 çocuğum var. Kızım geçen yıl evlendi, 2 bin küsur lira kirası olan bir evde oturuyor. Çocuklarıma mal varlığı bırakamadım. Çoluk çocuğumun üzerinde bir şey yok. 
-3 oğlumdan biri uzun süre şirketlerde asgari ücretle çalıştı şu an işsiz. Diğer oğlum özel bir şirkette asgari ücretle çalışıyor. En küçük oğlum 11 yaşında eğitimine devam ediyor. 
-Çocuklarımın hepsi devlet okulunda okudu. Koleje ya da özel üniversiteye gitmedi. Çocuklarımın hiç biri bir kurumdan burs almadı. 
-Türkiye gazetesinden 5.300 TL maaş alıyordum. Yazılarıma ara verdiğim için o maaşım da kesildi. 
-Şu anda Youtube ve kitaplarımdan gelen telif ücretleri ile geçiniyorum. 

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