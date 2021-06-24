Büşra Büyükşen başörtü olayı! Müge Anlı : Yemin ediyorum tam ajan tipi var

Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı yayınında Büşra Büyükşen bu kez başörtüsü detayı ile gündem oldu. Büşra yabancı birinin geldiğini düşünüp annesinin başörtüsünü ararken kendi başını kapatmamıştı. İzahı inandırıcı gelmezken yine 'gerçekleri saptıran' Büşra için Müge Anlı 'Yemin ediyorum tam ajan tipi var' yorumunda bulundu.

Doktor Osman Büyükşen'in annesi Necla Büyükşen ile babası Metin Büyükşen'in katillerini aradığı olayda yeni gelişmeler var. Kız kardeşi Büşra Büyükşen Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki 'başörtüsü' detayı ile kuşkuları daha da alevlendirdi. Büşra sürekli çelişkili ifadeler verirken, cinayet zanlısı olabileceği söylenen diğer ağabeyi Uğur Büyükşen de sonunda canlı yayına çıktı. Daha önce ekrandan kaçan Uğur Büyükşen ile eşi kafaları daha da karıştıran açıklamalar yaptılar. Müge Anlı, canlı yayında bu kez yenge Betül Büyükşen'in aşk mesajlarını gören bir askerin açıklamalarını verdi.

Büşra'nın başörtüsü olayı

Cinayetin işlendiği gün Büşra evden çıktığında baş örtüsü takmıyordu. Evden o şekilde kaçmıştı. Bugün yayında olay günü kapı açıldığında 'Yılmaz abisinin' (Yılmaz yengesi Betül'ün erkek kardeşi) geldiğini düşünüp annesinin başörtüsünü aradıklarını anlattı. O anda kendi başının kapalı olup olmadığı sorulunca 'açıktı' dedi. Müge Anlı ve ağabeyi Osman, 'Neden annenin başını kapatmaya çalışırken sen başörtünü takmadın' diye sorduklarında 'ben diğer odaya gidecektim' yanıtını verdi.

Büşra'nın anlattığı bu hikayede tutarsızlıklar vardı. Zira dış kapı ile oturma odasının arası bir kaç adımdı. Büşra'nın gelen kişi ile karşılaşmadan odasına gitmesi mümkün değildi. Osman ve Müge Anlı bunu sorduklarında ısrarla aynı hikayeyi anlattı. Sorular karşısında sıkışınca ise "Ben zaten başörtüsünü babam istediği için takıyordum. Yılmaz abi de beni zaman zaman başım açık görmüştü' dedi. Bunun üzerine ağabeyi Osman, "Babam istiyor diye takıyorsan o anda babam da orada, o zaman annemin başını kapatma telaşına düşerken kendin için niye böyle bir girişimde bulunmadın' sorusunu yöneltti.

Büşra'nın Yılmaz ile ilişkisi mi var?

Büşra 'başörtüsü' ile ilgili tatmin edici bir açıklama yapamazken, Müge Anlı, 'Hangi erkeğin yanında başın açık olabilirsin' sorusunu yöneltti. Ağabeyi Uğur, 'Benim yanımda, babamın yanında, amcamın yanında' karşılığını verdi. Müge Anlı bunun üzerine 'Bir de insan sevdiği erkeğin yanında başını örtme gereği duymaz' dedi. Bu sözüyle de Büşra'nın Yılmaz ile bir gönül ilişkisi olabileceğini ima etti. Yılmaz o dönemde 28 yaşındaydı.

Yemin ediyorum tam ajan tipi var

Büşra cinayet gününü anlatırken eve giren kişiyi silahla görünce 'Yılmaz abi şaka mı yapıyorsun' demişti. Bu sözüne bir türlü açıklama getiremeyen Büşra, ağabeyi Osman'ın ısrarlarına rağmen 'gerçekte ne olduğunu' yine itiraf etmedi. Müge Anlı 'Yemin ediyorum tam ajan tipi var' diyerek durumu özetledi.