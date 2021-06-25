Kampta patlamış mısır nasıl yapılır kokusuyla mest ediyor!

Patlamış mısır sevenler bu tarife bayılacak. Patlamış mısırı bir de baharatlı deneyin eminiz vazgeçemeyeceksiniz.

Dizi ya da film izlerken bir şeyler atıştırmadan edemeyenler bilir, evi patlamış mısır kokusunun sarması ayrı bir huzur verir. İşte o mis gibi patlamış mısırları en sevdiğiniz baharat ve çeşnilerle harmanlayarak patlamış mısır keyfinizi ikiye katlamak da çok kolay. Daha önce evde hiç baharatlı patlamış mısır hazırlamadıysanız ya da baharatları en başta ilave ettiğiniz için yandılarsa bu tarifimiz çok işinize yarayacak. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

Mısır, sıvı yağ, tuz, baharat.