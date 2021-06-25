Müslüm Gürses şarkısı duyan milli takımı inanamadı! Maç sırasında şaşkına çeviren an

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD ile karşılaşırken mücadelede Müslüm Gürses esintisi olay oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup olurken İtalya'da oynanan karşılaşma esnasında çok ilginç bir olay yaşandı. Millilerimizi servis atacağı esnada salonda Müslüm Gürses'in ‘Kaç Kadeh Kırıldı’ şarkısı çaldı. Bu anlarda saha içindeki milli oyuncularımız büyük şaşkınlık yaşadı. Oyuncularımızdan Eda Erdem'in müziği duyduktan sonraki ifadesi sosyal medyada çok konuşuldu.