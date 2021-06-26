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POLİTİKA

Erdoğan'ın 'Muhsin sen beni çıldırtacaksın' tepkisi Muhsin kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan makası yerine yerleştirmeyen koruma müdürüne "Muhsin sen beni çıldırtacaksın!" diye tepki gösterdi. Sosyal medya Muhsin Köse'yi konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da katıldığı açılışta kurdele kesimi öncesinde koruması Muhsin Köse'ye makası kürsüye koyması konusunda tepki göstererek, "Yahu Muhsin sen beni çıldırtacaksın. Koy şuraya" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

Sen beni çıldırtacaksın

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi öncesinde koruması olan Muhsin Köse'ye makası kürsüye koyması konusunda tepki gösterdi. Erdoğan, "Yahu Muhsin sen beni çıldırtacaksın. Koy şuraya" ifadelerini kullandı.

Muhsin Köse kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her yurt dışı ve yurt içi ziyaretinde yanında olan, en yakınındaki isim Muhsin Köse. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın koruması olan Köse, Cumhurbaşkanı’nın olduğu hemen hemen her fotoğraf karesinde görülüyor.

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