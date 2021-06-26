Kampta soğanlı menemen nasıl yapılır hem pratik hem lezzetli

Menemen severlere müjde! Hem kolay hem pratik tarifiyle kamp tatilinize lezzet katacaksınız.

Kamp severlere müjde! Vazgeçilmez lezzet "soğanlı menemen" kamp tatilinize renk katacak. Özellikle hafta sonları geldiğinde şöyle güzel bir kamp tatili isteyenlerden, tatil günlerini sevdikleriyle birlikte doğayla iç içe geçirmeyi sevenlerdenseniz sizi hemen aşağıdaki tarifimize doğru alalım. Soğanlı menemen tarifimiz ile kamp tatiliniz daha da keyifli hale gelecek. Malzemeleri her evde bulunan türden olan soğanlı menemen tarifi için sadece aşağıdaki malzemeler yeterli! Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler (8 kişilik);

2 adet soğan, 5 adet biber, 5 adet domates, 8 adet yumurta, 3 yemek kaşığı tereyağ, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kara biber, yeterince tuz.