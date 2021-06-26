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MEDYA

Habertürk TV'de canlı yayında sansür! O kelimeyi duyan muhabir mikrofonu çekti

Bugün milyonlarca öğrenci YKS’nin ilk aşaması TYT’de ter dökerken öğrencileri bekleyen velilerden biri ile Habertürk muhabiri arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Bugün, milyonlarca öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. İstedikleri üniversite ve bölümlere girmek için ter döken öğrenciler ilk sınavı atlattı. Öğrencilerin gündeminde ise Katarlı öğrencilerle ilgili imzalanan protokol bulunuyordu. Habertürk, sınavın ardından, okullarda çocuklarını bekleyen velilerle röportaj gerçekleşti. Canlı yayınlanan röportajlarda bir veli, Katarlı öğrencilerle ilgili protokole değinmek isteyince olanlar oldu. Velinin ‘Katar’ dediği anda muhabir mikrofonu çekti. Yaşananlarda çevrede bulunanlar gülmeye başladı.

Milli Savunma Bakanlığı iddialarla ilgili geçtiğimiz günlerde Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil. Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor." açıklamasını yapmıştı. 

Katar ile Türkiye arasındaki iş birliği aşağıdaki alanları kapsıyor.

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