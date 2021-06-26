Kanal İstanbul Projesi'nde tarihi gün! Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi proje Kanal İstanbul'u başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde Kanal İstanbul için para ödemeyeceğini söyleyen CHP vardı.

Kanal İstanbul başlatıldı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi proje Kanal İstanbul'u başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde Kanal İstanbul için para ödemeyeceğini söyleyen CHP vardı.

Erdoğan konuşmasına böyle başladı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına "Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün ülkemizin gelişmesi, milletimizin güçlenmesi yolunda atılan adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. Bugün rahmetli Menderes, rahmetli Özal, rahmetli Erbakan, Demirel gibi ülkemizin kalkınma mücadelesinin sembol isimlerinin ruhlarını bir kez daha şad ediyoruz" sözleriyle başladı.

Projenin ilk temelleri törenle atıldı;

Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temeli atıldı. Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni sayfa açıldığını belirtti. Erdoğan ''Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz'' dedi. Projenin 15 milyar dolar maliyetle 6 yılda tamamlanması hedefleniyor.