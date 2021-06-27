BIST 1.392
DOLAR 8,76
EURO 10,47
ALTIN 502,07
SAĞLIK

Kıvanç Tatlıtuğ da mesajını verdi Bakan Fahrettin Koca paylaştı

Anadolu Ajansı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüsle mücadale kapsamında kamu spotu çekiminde oynadı. Tatlıtuğ'un mesajını Fahrettin Koca da paylaştı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası çerçevesinde hazırlanan, oyuncu Tatlıtuğ'un vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı

Kıvanç Tatlıtuğ, "Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakarlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım." dedi.

Ayrıca, videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.
Ünlü sanatçı ve doktorların destek verdiği kampanyanın kamu spotlarında daha önce Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz, Candan Erçetin Dr. Mehmet Öz, Okan Bayülgen ve Cedi Osman yer almıştı.
Çekimleri süren, birçok ünlünün yer alacağı kamu spotları, televizyon kanallarında yayımlanmaya devam edecek.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İşkembe nasıl temizlenir işte püf noktaları!
İşkembe nasıl temizlenir işte püf noktaları!
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Esenyurt'ta mahallenin gençleriyle yabancı uyrukluların laf atma kavgası kamerada
Esenyurt'ta mahallenin gençleriyle yabancı uyrukluların laf atma kavgası kamerada
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock istifa etti skandal videosu paylaşıldı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock istifa etti skandal videosu paylaşıldı
Jokey Ahmet Çelik, 'Burgas' ile Gazi Koşusu'nda 7'nci kez zafer elde etti!
Jokey Ahmet Çelik, 'Burgas' ile Gazi Koşusu'nda 7'nci kez zafer elde etti!
Bakan Süleyman Soylu'dan şehit babasına: Sözlerin aklımdan çıkmıyor
Bakan Süleyman Soylu'dan şehit babasına: Sözlerin aklımdan çıkmıyor
Fahrettin Koca paylaştı! 'Başka çaremiz yok' deyip Okan Bayülgen anlattı
Fahrettin Koca paylaştı! 'Başka çaremiz yok' deyip Okan Bayülgen anlattı
Kampta soğanlı menemen nasıl yapılır hem pratik hem lezzetli
Kampta soğanlı menemen nasıl yapılır hem pratik hem lezzetli
Habertürk TV'de canlı yayında sansür! O kelimeyi duyan muhabir mikrofonu çekti
Habertürk TV'de canlı yayında sansür! O kelimeyi duyan muhabir mikrofonu çekti
7 kişiyi silahla vurdu yaralıların üzerinden arabayla geçmeye çalıştı dehşet anları kamerada
7 kişiyi silahla vurdu yaralıların üzerinden arabayla geçmeye çalıştı dehşet anları kamerada
Yorumlar 1 yorum