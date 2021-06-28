İstanbul'da markette pes dedirten görüntü! Biri kasiyeri oyaladı diğeri...

İSTANBUL'da 2 kadının girdikleri markette kasiyeri oyalayıp, çaldıkları ürünleri eteklerinin içine saklaması güvenlik kameralarına yansıdı.

Tahtakale Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan markete gelen 2 kadının hırsızlık yaptıkları anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Yüzlerinde maske olan kadınlardan biri kasiyeri oyalarken, diğeri raflardan aldığı şampuan, un, peynir, sıvı yağ gibi ürünleri tek tek eteğinin içine sakladı. Zaman zaman kasiyere fiyat soran kadın, yaklaşık 150 TL'lik ürünü alıp, suç ortağı kadın ile marketten çıkıp, uzaklaştı. İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.