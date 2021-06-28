Kayıp doktor Duygu Eda Altıngeyik şaşkına çevirdi Müge Anlı buldu

ANTALYA'da 4 gün önce kayıplara karışan doktoru Müge Anlı bulundu. Duygu Eda Altıngeyik'in ortadan kaybolma sebebi herkesi şaşkına çevirdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik, halasından evine gitmek için çıkıp bir daha dönmedi. Aile, yeni mezun doktorun hayatından endişe duyarak medya aracılığıyla kızlarını aramaya başladı. Mezuniyet törenine de gitmeyen Duygu Eda Altıngeyik'i bulmak için tıp okuyan erkek kardeşi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Bugün canlı yayında kayıp doktor Duygu Eda Altıngeyik ortaya çıktı. Evden gitme sebebi Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi.

Kuzeniyle kavga ettiklerini belirten Duygu, şunları anlattı:

-"Ailem beni sevmiyor. Kimse o kavgada arkamda durmadı. Erkek kardeşim 'iyi olmuş' dedi. Ben de gurur yaptım ve evden çıkıp gittim.'

Müge Anlı 'kızım böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu, ailesini bu kadar endişe içinde bırakır mı' diye sordu. Doktor Duygu Eda ise 'Ben çok gururlu bir insanım. Ailemin o kavgada benim arkamda durması, bana destek çıkması gerekirdi. O kızgınlık ve gururla çıktım gittim. Gece yarısını başıma ne gelir diye düşünmedim. Her şeyi göze aldım' karşılığını verdi.

24 yaşındaki genç doktorun 'gurur' yüzünden 4 gün ortadan kaybolması Müge Anlı dahil herkesi şaşırttı. Müge Anlı 'başka bir mesele vardır belki' dedi ama Doktor Duygu 'Hayır ben çok gururluyum. Alıngan biriyim' diyerek sebebin gerçekten de kuzeniyle kavgası olduğunu söyledi. Duygu, annesi canlı yayına bağlandıktan sonra eve dönme kararı aldı.