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Artvin'de 'gel' deyince gelen boğa 'neresi kaşınıyor' sorusuna da karşılık veriyor

ARTVİN'de hayvan yetiştiriciliği yapan 23 yaşındaki Sezer Çakal boğası ve koyunu ile kurduğu iletişim dikkat çekiyor. 650 kilogramlık boğası "Gel" deyince geliyor, "Neresi kaşınıyor?" diye sorunca kaşınan yerini gösteriyor.

Artvin’in Yusufeli ilçesi Narlık köyünde besicilik yapan ve aynı zamanda bölgede geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşlerine boğa yetiştiren Sezer Çakal, bakımını yaptığı boğalar ve koyunları ile ilginç bir şekilde iletişim kuruyor. 6 yıldır beslediği 650 kilogram ağırlığındaki ‘Poyraz’ isimli boğasıyla kurduğu iletişim görenleri hayrete düşürüyor.

Boğasına ‘Gel oğlum’ deyince boğası geliyor. "Neresi kaşınıyor?" deyince, gösteriyor. Bu görüntüler sosyal medya da büyük beğeni toplarken, genç besici bunun sebebinin sevgiden kaynaklı olduğunu söylüyor.

Aynı zamanda ahırında bulunan diğer hayvanlarla da bu şekilde iletişim kurabilen Çakal, “Artvinimizin önemli bir kültürü olan boğacılık geleneğini devam ettirmekteyiz. Boğam ‘Poyraz’ 6 yaşında. Doğduğu günden itibaren bizimle. Ne desek anlıyor. Artık bizim için aileden biri. Boğa bakmak gerçekten zor ve meşakkatli bir iş. Normal bir hayvan bakmak farklı boğa beslemek farklı. Boğa bakmak ilgi istiyor, aramızda en önemli bağ ise sevgi. Sevgi olmadan bu iş olmuyor” ifadelerini kullandı.

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