Meral Akşener 'biz öldük bittik' videosu paylaştı yorum yağdı kuyumcu olayı gibi olmasın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'öldük bittik' diyen vatandaşın dert yandığı videoyu paylaştı. Paylaşımın altına "Bu da kuyumcu olayı gibi olmasın" yorumları geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yurt gezilerine devam ediyor. Vatandaşların şikayetlerini dinleyen Akşener, videoları zaman zaman kendi Twitter sayfasından yayınlıyor.

"Biz bittik biz hayatımız söndü" diyen bir çiftçinin sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan Akşener, "Gençleri ülkesine, çiftçileri toprağına küstürenlerin rahatlarını bozmaya, huzurlarını kaçırmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

"Bu da patlar yakında"

Akşener'in paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Kimi kullanıcılar Adana'da soğan üreticisinin protestosunu ve Hatay'da kuyumcu esnafındaki tezgahtarı hatırlattı. "Bu da patlar yakında" diyen de oldu. "Bu da kuyumcu olayı gibi olmasın Başarılı bı tiyatro izledik" yorumu da yapıldı.

Bir başka kullanıcı da "Kaçıncı tiyatro bu en son soğancı vardı soğanları topladı yerden sonrada Erdoğan dan özür dilemişti hatta o çiftçi bile değili bakalım bu ne çıkacak akşama çıkar kokusu" diye yazdı.

Akşener'in ziyaretlerinde neler olmuştu?

'İYİ Partililer beni dolduruşa getirdiler'

Adana'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önüne soğanları dökerek 'para etmiyor' diye bağıran Mehmet Bülbül'ün soğan işiyle uğraşmadığı ortaya çıktı. Olanı biteni itiraf eden Bülbül, 'İYİ Partililer beni dolduruşa getirdiler. Yaptığımdan çok pişmanım. Özür dilerim.' ifadeleri kullandı.

CHP üyesi çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hatay'da ziyaret ettiği kuyumcuda tezgahın arkasındaki kişinin esnaf olmadığı ortaya çıktI. Kuyumcu "Bu arkadaşlar bizden değil" deyince, şahıs CHP Gençlik Kollarından olduğunu itiraf etti.