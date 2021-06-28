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DÜNYA

Kadın seyirci pankart açınca Fransa Bisiklet Turu'nda 50 sporcu birbirine girdi

2021 Fransa Bisiklet Turu'nun ilk etabında yarışı izleyen bir kadın seyirci açtığı pankartla zincirleme kazaya neden oldu. Kaza anı kameraya yansıdı.

Fransa Bisiklet Turu'nun ilk etabında meydana gelen kazada seyirciye çarpan ilk bisikletçi Tony Martin'di. Alman sporcunun bisikletten düşmesi "domino etkisi" yarattı, arkasından gelen onlarca bisikletçi de peş peşe düştü.

Kazada Alman bisikletçi Jasha Sütterlin yaralanarak yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.

Bazı bisikletçiler çarpışmayı ufak sıyrıklarla atlattı. Onlarca bisikletin karıştığı kazada birçok bisiklet de zarar gördü.

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