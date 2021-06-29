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MEDYA

CHP'nin gürültü kopardığı Katarlı öğrenci sayısı şoke etti Zafer Şahin CNN Türk'te açıkladı

Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız girebileceği iddiasını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gazeteci Zafer Şahin rakamlarla cevap verdi. Şahin, 2018 yılında yurt dışında tıp eğitimi almak isteyen sadece 27 Katarlı öğrencinin bulunduğunu söyledi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteciler Zafer Şahin ve Şaban Sevinç Katarlı öğrencilerin Tıp Fakültelerine sınavsız alınacağı yalan haberini tartıştı. 

T24 haber sitesi tarafından yapılan ve  Temel Yeterlik Testi (TYT)'nin yapıldığı, Cumartesi günü  6 saat sonra özür dileyerek yayından kaldırılmasına karşın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan haberde ısrar etti. 

Program konuklarının Katarlı öğrencilerle ilgili farklı değerlendirmelerine karşın Zafer Şahin öğrenci sayıları ile ilgili ortaya koyduğu rakam tartışmaya adeta nokta koydu. 

27 kişinin çoğu da ABD ve Avrupa'yı tercih ediyor

Zafer Şahin 2018 rakamları ile Katar'da tıp okuyanların sayısının bin kişi olduğunu yurt dışında tıp okumak isteyen öğrenci sayısının da 27 olduğunu, bu öğrencilerin çoğunun da ABD başta olmak üzere batı ülkelerinde okumayı tercih ettiğini söyledi. 

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