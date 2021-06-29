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DÜNYA

Kosta Rika'da yanardağ patlaması anı! Son yılların en büyük patlaması kamerada

KOSTA RİKA'da bulunan Rincon de la Vieja yanardağının faaliyete geçmesiyle dumanlar yaklaşık 2 kilometre yüksekliğine ulaştı.

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika’da bulunan Rincon de la Vieja yanardağı patladı. Yetkililer, son yılların en şiddetli patlaması olduğunu ifade etti. Yaklaşık 3 dakika süren patlamada dumanlar yaklaşık 2 kilometre yüksekliğine ulaştı.

Yaklaşmayın çağrısı yapıldı
Bölgede tahliye uyarısı yapılmazken, Ulusal Risk Önleme ve Acil Durum Yönetimi Komisyonu durumu değerlendirmek için bir ekip görevlendirildiğini açıklayarak insanların bölgeye yaklaşmamaları çağrısında bulundu.

Kosta Rika'da 5 aktif volkan bulunuyor.

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