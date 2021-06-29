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İstanbul'da otobüs üzerinde 12 durak gitti! Çılgınlığı pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu genç, bu kez Cebeci otobüsünün üstüne çıkarak 12 durak seyretti.

İstanbul Merter’de geçtiğimiz ay metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu Yunus Emre Özer, yaptığı tehlikeli hareketi kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşmıştı. Aynı genç bu kez de arkadaşının yardımıyla akılalmaz bir yolculuğa imza attı. Arkadaşı ile birlikte Cebeci otobüs durağına gelen genç, otobüsün üzerine tırmandı. Genç ardından otobüsün üstünde yatarak gizlendikten sonra hareket etmesini bekledi.

Kendi hayatını ve otobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, hareket eden otobüsün üstünde 12 durak boyunca yolculuk yaptı. O anları kaydeden çılgın genç, yolculuğu otobüsün üstünde yatarak geçirdi. Yürekleri ağza getiren genç Mescid-i Selam durağında otobüsten durağa atladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç ardından arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. Gencin tehlikeli yolculuğu "bu kadarına da pes" dedirtti. Genç yaşadıklarını kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.

Serbest bırakıldı
Paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen sivil trafik ekiplerinin gözaltına aldığı Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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