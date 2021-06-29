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Kahramanmaraş'ta 67 yaşındaki adamın gömleğini çıkarıp yaptıkları şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ta gömleğini çıkarıp arılarını seven bal üreticisi yaşlı adam görenleri şaşırttı.

İlçeye bağlı Acıelma mevkii Cennet Vadisinde 480 adet kovan ile bal üretimi yapan Mustafa Bilginç (67), arılarının yanına giderek gömleğini çıkardı. Arıların sokmasından çekinmeyen Bilginç, kovandan çıkardığı peteği eline alıp sevdi, "Arıdan korkma karıdan kork" dedi. Peteği eline alarak arıları öptüğünü ve onları sevdiğini de söyleyen Bilginç, bölgede bal yetiştiriciliğinin önemli olduğunu ve birbirinden farklı bitkilerden faydalanan arıların kaliteli bal ürettiğini belirtti.

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